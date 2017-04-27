Büyükelçi Hızlan: Irkçılık Balkanlar'da da Artıyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Balkanlardaki da ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının arttığını ifade ederek, "Avrupa'nın genelinde gördüğümüz ırkçılık, yabancı düşmanlığı giderek Balkanlar'da da artıyor.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Balkanlardaki da ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının arttığını ifade ederek, "Avrupa'nın genelinde gördüğümüz ırkçılık, yabancı düşmanlığı giderek Balkanlar'da da artıyor. Bundan Türkiye de doğrudan etkileniyor. Çünkü Türkiye'ye yönelik hem tarihi unsurları, hem de ülkedeki gelişmeleri kullanarak aleyhte bir propaganda pompalanıyor" dedi.
Dışişleri Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Edirne'den Balkanlar'a ve Avrupa'ya bir bakış' konferansına Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Murat Ahmet Yörük, konuşmacı olarak yer aldı. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Fehmi Yıldız Konferans Salonu'ndaki konferansı Edirne Valisi Günay Özdemir, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci izledi.
Konferansta konuşan Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Balkan ülkelerinde ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının arttığını söyledi. Avrupa Birliği'nin Balkan ülkelerinin beklenti ve sıkıntılarına çare bulamadığını kaydeden Hızlan, "Giderek daha içine kapanan, daha iç sorunlarıyla uğraşan, İngiltere'nin çıkışıyla nasıl başa çıkacağını kara kara düşünen bir Avrupa Birliği var. AB Balkan ülkelerinin beklentilerine, sıkıntılarına bir çare bulabilmiş değil. Öte yandan Avrupa'nın genelinde gördüğümüz ırkçılık, yabancı düşmanlığı giderek Balkanlar'da da artıyor. Bundan Türkiye de doğrudan etkileniyor. Çünkü Türkiye'ye yönelik hem tarihi unsurları, hem de ülkedeki gelişmeleri kullanarak aleyhte bir propaganda pompalanıyor. Türkiye'nin Balkanlar'da daha çok etkili olabilmesinin önünü geçmeye çalışan girişimler var. Siyasi düzeyde yapılabilecek olanların azamisini yapıyoruz. Bulgar diplomatlarına uyarılarımızı çok uzun zamandır yapıyoruz ama bunlar şimdiye kadar istediğimiz karşılığı bulmadı, giderek de kötüleşiyor. Önümüzdeki dönemde Bulgar siyasetindeki ırkçı, Türkiye ve Türk düşmanlığı eğilimler artarsa, bu ikili ilişkilere daha farklı yansıyacaktır" dedi.
'AB YÖNÜNÜ CAZİBE MERKEZİ OLMAKTAN ÇIKARIYOR'
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ise günümüzde dünyada demokrasi, insan hakları ve terör gibi kavramların fazlasıyla istismar edildiğini belirterek şunları söyledi:
"Bu istismar ediliş nedeniyle maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde etnik ve kültürel çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmaların sürekliliği de bölgeler arasındaki refah seviyesini giderek açıyor. Zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin daha yoksullaşmasına sebep oluyor. Avrupa Birliği halen dünyanın en büyük ekonomisinin başında gelmesine rağmen, kısa ve orta vadede büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Demokratik ve ekonomik küçülme bunlardan sadece birkaçı. Maalesef Avrupa, dünya politikasında etkili olma yolunda üstesinden gelemediği bir irade zafiyeti gösteriyor. Yükselen milliyetçilik, ırkçılık, İslam karşıtlı ve hatta son dönemde göçmen karşıtlığı. Bunlar Avrupa'yı adeta içine kapatmaya başladı. Böyle giderse Avrupa yönünü bir cazibe merkezi olmaktan çıkarıyor."
Programın ardından Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenleyen Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Türkiye'nin Balkan ülkelerindeki hedefinin 'barış ve istikrar' olduğunu belirterek, "Ben Balkanları Türkiye'nin ön bahçesi olarak nitelendiriyorum. Balkanlar Türkiye'nin stratejik tercihi olan Avrupa ile bir geçiş noktası. O geçiş noktasının barış ve istikrar içerisinde olması, Türkiye'nin de çıkarına. Bu bölgedeki ülkelerin NATO'ya geçişlerini destekledik ve devam ediyoruz. Avrupa Birliği'ne üyeliklerini dışarıda olmamıza rağmen her fırsatta desteklediğimizi beyan ediyoruz. Balkanlar coğrafyasının tarihten gelen sıkıntıları devam ediyor. Nihai amaca ulaşabildiğimiz söylenemez. Tam bir barış ve istikrar ortamı yok" ifadelerini kullandı.
'BALKANLARDA FETÖ MEVCUDİYETİ DEVAM EDİYOR'
Hızlan, FETÖ/PDY üyelerinin Balkan ülkelerine sığınma talepleriyle ilgili olarak, "FETÖ mensuplarından Balkanlarda sığınma talep edenlerle ilgili bir rakam elimde yok ama geneli hakkında FETÖ mevcudiyeti devam ediyor. Bazılarında azalıyor. Bazılarında siyasi irade var, FETÖ'nün ülkeden çıkarılması, silinmesi konusunda ama uygulamada zayıflıklar var. Bazılarında maalesef siyasi eksiklikler görüyoruz. Dünyanın genelinde yaşanan sıkıntıların yansımasını Balkanlarda da görebiliriz. Yunanistan'ın iade etmeme konusunda kararlığı var, biz de görüşlerimizde kararlıyız. Devam eden bir adalet süreci var. Biz bunların bir siyasi karar olduğunu da inanıyoruz. Doğruyu göreceklerini umuyoruz. Sonuçta bu teröristlerin kendilerine de zarar vereceğini yalnızca Yunanistan için değil, sayı olarak baktığımızda bazı müttefikimiz olan ülkelerde bu sayıların kat ve kat daha fazla olduğunu da biliyoruz. Sadece Yunanistan olarak bakmayın, genelde bir doğruyu görme eğilimi bekliyoruz diğer ülkelerden de" dedi.
- Edirne