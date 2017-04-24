Büyükçekmece'de Pedallar 23 Nisan İçin Döndü

5. Geleneksel Yıldızlar Bisiklet Yarışması 23 Nisan coşkusuyla Sinanoba Büyük Atatürk Parkında gerçekleşti.6 kategoride düzenlenen yarışta 2003 doğumlu erkekler, 2004 doğumlu kızlar, 2004 doğumlu erkekler, 2005-2006 doğumlu kızlar, 2005-2006 doğumlu erkekler, 2007 ve sonrası doğumlu minik erkekler mücadele ettiler.



Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Bisiklet Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Geleneksel Yıldızlar Bisiklet Yarışması gerçekleştirildi. 23 Nisan coşkusuyla gerçekleşen etkinlik yorumcu Ümit Akbaş'ın müzik dinletisi ile başladı.



77 bisikletçi hem eğlendi hem yarıştı



Büyükçekmecelilerin coşkuyla eşlik ettiği şarkıların ardından parkura minik bisikletçiler çıktılar. Rengarenk Anaokulu öğrencileri 'Taytay Bisiklet' adı verilen bisikletleriyle gösteri sürüşü yaptılar. Toplu olarak düzenlenen parkur tanıma sürüşünün ardından yarışmaya geçildi. 77 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Serap Erdil, Büyükçekmece Spor Müdürü Namık Yüksel ve Büyükçekmece Bisiklet Kulübü adına Erdal Aykılıç, tarafından takdim edildi. Birincilere Salcano Bisiklet tarafından kask, ikincilere pompa ve kilit, üçüncülere eldiven verilirken Mimaroba Benzin kafe ise dereceye giren tüm gençlere aileleri ile birlikte kareoke kuponu armağan edildi. Katılımcılar Büyükçekmece Belediyesinin ikramları ve müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdiler. Peyzajı ile dikkat çeken Büyük Atatürk Parkında küçük büyük herkes güneşli günün tadını çıkardı.



Şampiyon bisikletçilere madalya ve hediye



Yarışmalar sonucunda birinci olan bisikletçiler şu isimlerden oluştu:



"Yusuf Özsoy / Akçansa Ortaokulu - 2004 erkek



Nehir Ergönül / Mimaroba Ortaokulu - 2004 kız



Ekin Ereke - Akademi koleji - 2005 - 2006 kız



Kaan Taha Topaloğlu / Mimaroba Ortaokulu - 2003 erkek



Yiğit Güler / Yalçın Çiftçioğlu İlkokulu - 2007 ve sonrası doğumlu erkek



Eren Burak Karataş / Bahçeşehir Koleji - 2005 - 2006 erkek". - İSTANBUL