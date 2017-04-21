Bursaspor'da Gençlik Geliştirme Kurulu Belirlendi

BURSASPOR Kulübü'nün yeni tüzüğünün getirmiş olduğu yeniliklerden birisi olan Gençlik Geliştirme Kurulu, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yapılan toplantıyla tanıtıldı.



Tanıtım toplantısına Başkan Ali Ay, 2'nci Başkan Ali Ademoğlu, Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinsever ve Kurulda görev yapacak olan eski yöneticilerinden İlyas Acar, eski futbolculardan Dr. Recai Özdemir, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim görevlisi Prof. Dr. Tahir Baştaymaz katıldı. Başkan Ali Ay, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Yeni tüzüğümüze göre bütçemizin % 10'unu altyapıya aktarmak gerekiyor. Benim için önemli olan buradaki sponsorlukların artması. 2018-2019 yılları itibariyle sponsorluk için THY ile görüştük. Öyle tahmin ediyorum ki 3-3.5 Milyon TL'lik altyapı sponsorluğu için bize söz verdiler. İnşallah bunu da gerçekleştirdiğimiz de altyapı çok farklı yerlerde olacak."



- Bursa