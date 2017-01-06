Bursa'ya İçme Suyu Tesisleri

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa'ya 2003 yılından bu yana baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesisleri için 1 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını bildirdi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2003'ten bu yana Bursa'da 2 adet içme suyu tesisi tamamlandı. Kentte 2 milyon 195 bin kişiye içme suyu temin edilen tesislerin yanı sıra 15 baraj ve 15 gölet de tamamlanarak 491,2 milyon metreküp su depolanmaya başlandı.



Çiftçilerin daha çok ürün elde etmesi ve kazanç sağlamaları amacıyla sulama tesislerinin önemine değinen Bakanlık yetkilileri, Bursa'da zirai arazilerin suya kavuşturulması için 27 sulama tesisinin daha tamamlandığını kaydetti.



Ayrıca, 346 bin 160 dekar zirai alanın sulamaya açılmasıyla çiftçilere yılda 301 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı. 2003'ten bu yana 17 derenin ıslah edildiği Bursa'da 11 yerleşim yeri ile 47 bin 153 dekar alan taşkın zararından korundu.



"Bursa'ya muazzam yatırımlar yapıldı"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2003 yılından bu yana baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesisleri için Bursa'ya 1 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını bildirdi.



Bakan Eroğlu, şu bilgileri paylaştı:



"Bursa'ya son yıllarda muazzam yatırımlar yaptık ve inşa ettiğimiz tesisleri halkımızın hizmetine sunduk. 2019 yılı sonuna kadar 4 adet içme suyu tesisini daha tamamlayarak toplamda ilave 473 bin kişiye içme suyu temin edeceğiz. Yine Bursa'da 12 adet baraj, 13 adet gölet, 28 adet sulama tesisi ile 3 derenin ıslahını da 2019 yılı sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Aziz Bursalılar Orman ve Su İşleri Bakanlığını izlemeye devam etsinler."