Bursa'da Tır Dehşeti...

Bursa'da kontrolden çıkan TIR kaza yaptıktan sonra yolun ortasında kalınca, İstanbul-Bursa karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



Kaza, Bursa-İstanbul karayolu süpürgelik mevkindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Orhangazi istikametine seyreden İbrahim Coşar yönetimindeki 16 ZJ 559 plakalı TIR, kontrolden çıktı. Daha öncede çok sayıda kazanın yaşandığı keskin virajlı yolda şoförler arasında 'Makasladı' diye tabir edilen şekilde yan dönen TIR bariyerleri parçalayarak yolun ortasında kaldı.



Kazada TIR sürücüsü İbrahim Coşar hafif şekilde yaralanırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada kullanılmaz hale gelen TIR, vinç yardımı ile yoldan kaldırılırken, yarım saatten fazla trafiğe kapalı kalan Bursa-İstanbul karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA