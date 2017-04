Bursa'da Tarihi Kent Koşusu Coşkusu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri' kapsamında gerçekleştirilen 12. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu ve Halk Koşusu büyük bir coşkuyla yapıldı. Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen yarışlara Afrikalı sporcular damga vurdu.



Yerli ve yabancı sporcuların büyük ilgi gösterdiği Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, sabah saat 10.00'da Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğini yaptığı koşunun startını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Start töreni ile yarışa başlayan sporcular, Saltanat Kapı'dan başlayıp Pınarbaşı Meydanı'nda son bulan 15 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu.



Toplam bin 100 profesyonel sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'nda erkeklerde, Kenya'dan Paul Kipkemoi Kipkorir 48.02'lik derecesiyle birinci, Kenya'dan Charles Kiplagat Korir, 48.28'lik derecesiyle ikinci Etiyopya'dan Getaye Fisseha Gelaw 48.35'lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenyalı Esther Chesang Kakuri, 51.35'lik derecesiyle birinci olurken, Etiyopyalı Sofia Shemsu, 51.57'lik derecesiyle ikinci, yine Etiyopyalı atlet Chaltu Dida Negasa, Üçüncü oldu. Sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, takdim etti. Yarışmanın birincilerine 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye bin dolar para ödülü verildi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı Halk Koşusu'na Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Saltanat Kapı'dan başlayıp, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı'nda sona eren bin 600 kişinin katıldığı 4 kilometrelik Halk Koşusu'nda erkeklerde birinciliği Yusuf Usta, ikinciliği Sezgin Uluhan, üçüncülüğü ise Ufuk Ulaş Tokat elde etti. Kadınlarda ise Dilek Özdemir birinci olurken, Semanur Eren ikinci, üçüncü de Ayça Deren Demiralan oldu.



Dündar: "Her yıl katılımda artış oluyor"



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu yıl ki yarışlarımız Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun takvimine girdi. Bu vesile ile bu yıl özellikle profesyonel 15 kilometrelik yarı maraton koşusuna katılım yükseldi. Yarı Maratona 6 farklı ülkeden 16 yabancı atlet katıldı. Halk koşusuna ise 2 bin 452 sporcu kayıt yaptırdı. Her yıl çıtası yükselen atletizm sporunu takip edenler açısından ciddi güzel bir yarış oluyor. 12 yıldır düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, tüm dünya tarafından biliniyor. Yerli ve yabancı sporcular birçok sporcu bu yarışa önem veriyor ve bu yarışta derece elde edebilmek için bir yıl boyunca hazırlık yapıyor. Her yıl katılımda artış oluyor. Önümüzdeki yıl çok daha fazla sporcunun bu yarışta yer alacağına inanıyoruz. Katılımın artmasıyla birlikte rekabette üst düzeye çıkıyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda sporcular bu yarışta rekorlara imza atacaklar" dedi.



Tarihi Kent Halk Koşusu'nun her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla gerçekleştiğini belirten Başkan Dündar, Tarihi Kent Halk Koşusu'nun vatandaşlar için hem sportif hem de sosyal bir aktivite olduğunu söyledi. - BURSA