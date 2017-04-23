Bursa Beyaza Büründü

Bursa'nın yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.



Bursa'da yüksek kesimlerde dün gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Uludağ, Yenişehir ve Keles gibi ilçelerde etkili olan kar yağışı vatandaşları da şaşırttı. Uludağ'da en düşük sıcaklık 5, kar kalınlığı ise 35 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının belli aralıklarla pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. - BURSA