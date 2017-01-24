Burhaniye'de Uğur Mumcu Anıldı

Gazeteci Araştırmacı Yazar Uğur Mumcu, öldürülüşünün 24.yıldönümünde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde anıldı. Uğur Mumcu Bulvarı girişindeki maskının önünde yapılan basın açıklamasında, gazeteci cinayetleri kınanırken, Mumcu'nun yaşamı ve mücadelesi anlatıldı.



Burhaniye'de düzenlenen anma etkinliğine CHP İlçe Teşkilatı ile çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı. - BALIKESİR