Burhaniye'de Emlak Danışmanlığı En Gözde Meslek Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği emlak danışmanlığı kursları yoğun ilgi görürken, 48 bin nüfuslu ilçedeki emlakçı sayısıda 350'yi geçti. Emlakçılar Derneği Başkanı Ali Galip Baş, yeni kursların açılmasına karşı olduklarını bildirirken, ilçede şu anda devam eden kursa ise 100 kişi katılıyor.



Burhaniye' de, emlakçılık en gözde mesleklerden biri oldu. Yörenin yoğun göç alması üzerine arsa ve ev satışları artarken, emlakçı sayısıda çığ gibi büyüdü. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki kursa her yaş ve meslekten 100 kişi katılıyor. Yeşim Özgen'in verdiği kursa katılan Ayhan Akan, "Emekli memurum. İnşat mühendisiyim. Emlakçılık yapmak istiyorum. Bunun için kursa geldim" dedi. Hüseyin Filiz ise, "Emlakçı dükkanında çalışıyorum. Bilgilenmek içinde kursa geldim. Faydalı bilgiler öğreniyoruz" dedi. Kursların ilgi gördüğünü anlatan Öğretmen Yeşim Özgen de, "Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğünde emlak kursları veriyorum. İlçemizde açılan bu kurslara ilgi gerçekten büyük. Emekli mühendisler, bankacılar, öğretmenler, polisler, ev hanımları ve serbest ticaretle uğraşan kişiler, kurslara ilgi gösteriyorlar. Şu an 100 öğrencimiz var. Derslerimiz çok güzel geçiyor. Halkımıza Burhaniye'mize faydalı olmasını umuyorum. Herkes yeni bir meslek kazanıyor" dedi. Yeni kursların açılmasına karşı olduklarını anlatan Burhaniye Emlakçılar Derneği Başkanı Ali Galip Baş ise, "30 yıldan beri bu hizmet dalında çalışıyorum. Şu anda bizim kayıtlı 68 emlakçı arkadaşımız var. Ama, Burhaniye de 350 tane kadar emlakçı var. Halk Eğitimi Merkezi'nin açmış olduğu kurslar var. Ancak, biz bu kadar kurs açılmasına karşıyız. İkinci bir şey. Emlakçılar, çok ilkel şartlarda merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde emlakçılık yapıyorlar. Bu bizi her açıdan etkiliyor. Hem satıcıyı etkiliyor. Hem alıcıyı etkiliyor. Hem üreticiyi etkiliyor. Ekonomi bozuldukça gençlerin hepsi emlakçılığa saldırıyor. Bu da ayakçılığa düşüyor. Malın üstüne fiyat koyuyorlar. Bizim müşterilerden tek isteğimiz. Kurumsal emlak firmalarına gitmeleri. Kurumsal şartlardaki daha ciddi arkadaşlarla çalışmaları. Yoksa merdiven altında aldıkları hizmet onlara daha pahalıya mal olur." diye konuştu. Emekli Tapu Müdürü Osman Yalçınkaya da,"İnsanlar, bizim bir yerde emlak dükkanı yada gayrı menkul danışmanlığı dükkanı açmamızı istediler. Bende burayı tercih ettim. Burada faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Fakat, emlakçı ve gayrı menkul danışmanlığı dükkanı çok. Bunu bilinçli yapmak lazım. Doğru yapmak lazım. Dürüst yapmak lazım. Burhaniye'miz ve körfezimiz çok göç aldığından konut satışlarımız zaman zaman oluyor. Ama, müteahhitler biraz yüksek para istiyorlar. Bunda dolayı biraz zorlanıyoruz" dedi. İnşaat Teknikeri Zümral Demirtaş ise, "3 yıldır bu işi yapıyorum. İnşaat teknikeriyim. Daha öncede yapı denetiminde çalışıyordum. Bu işe aşına bir kişiyim. İşimden memnunum. Mesleğim iyi. Tabi biraz emlakçılığın zorlukları var. İşimi severek yapıyorum. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz" dedi. - BALIKESİR