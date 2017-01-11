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Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur’un Bucak ilçesinde 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Burdur'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur'un Bucak ilçesinde 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Bucak: 09.00-17.00 Barbaros Mahallesi, Belediye İçme Su Pompaları, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustfa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 Sokakları, Onaç Mahallesi İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 Sokak - BURDUR

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