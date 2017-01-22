Burdur'da Engelli Yaşlılar Için Proje

Burdur'da 65 yaş üzeri engelli yaşlılarda ev kazalarının önlenmesi ve bilinçlendirilmesi, Alzheimer hastalığından korunması, sosyalleşmesi ve psiko-sosyal desteğin sağlanmasını amaçlayan projenin tanıtımı yapıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan desteklediği, Burdur Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Burdur Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ortaklığında hazırlanan ve Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde uygulamaya geçirilecek 'Evimde Sağlıklı ve Güvendeyim Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, vali yardımcıları Hayri Sandıkçı ve Ali Nazım Balcıoğlu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Reha Sermed Aygören ve Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü katıldı.65 yaş üstü engellilerin ağırlıklı olarak faydalanacağı projeyle ilgili sunum yapan Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Uzmanı Ayşe Eriten, "Projenin genel amacı Burdur merkezinde ikamet eden öncelikle 65 yaş üzeri engelli, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile diğer yaşlıları ev kazalarından korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek, sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağlamak ve Alzheimer hastalığından korumaktır" dedi.



9 ay sürecek toplam 60 bin 591 TL bütçeli projede hedef grup seçilirken hem engelli olması hem de yaşlı olmasının belirleyici olduğunu vurgulayan Ayşe Eriten, her yıl 3 yaşlıdan 1'inin en az bir kez düşme deneyimi yaşadığını, yaş arttıkça bu oranın daha da yükseldiğini kaydetti. Ev kazalarının büyük kısmının düşme ve kaymadan oluştuğunu aktaran Eriten, yaşlıların evde düşmelerin engellemek için evde gerekli düzenlemelerin yapılması ve güvenli davranışların kazandırılması olduğunu anlattı.



2013 yılında Burdur'da bir aile hekimine kayıtlı 65 yaş üzeri yaşlılarda ev güvenlik durumu, güvenli davranışta bulunma sıklığı ve etkileyen faktörleri saptama ve ev kazası geçirmeye etkisini inceleyen bir araştırma yapıldığını anlatan Ayşe Eriten, "Çalışma grubunun yaklaşık yüzde 25'inin güvenli ev koşulları ve güvenli davranışlara sahip olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda yaşlıların yüzde 10.1'inin son 1 yıl içerisinde ev kazası geçirdiği ve güvensiz şartlarda olan kişilerin daha fazla sıklıkta ev kazası geçirdiği tespit edilmiştir. Projenin genel amacı Burdur merkezinde ikamet eden öncelikle 65 yaş üzeri engelli ihtiyaç sahibi yaşlılar ile diğer yaşlıları ev kazalarından korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek, sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağlamak ve Alzheimer hastalığından korumaktır" diye konuştu.