Burdur Buza Yapışmış Halde Bulunan Kedi Tedaviye Alındı

Isparta'da bir vatandaşın çenesi ve kuyruğundan buza yapışmış halde bulduğu sokak kedisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.Isparta'da oturan Osman Güler, evinden işe gitmek için çıktığı esnada kedi sesi duydu. Sesin geldiği yöne giden Güler, bir kedinin kuyruğu ve çenesinin buzlanma nedeniyle yere yapıştığını fark etti. Kedinin kuyruğu ve çenesini buzdan kurtaran Güler, hayvanı veterinere götürdü. Buradaki tedavinin ardından kedinin bakımı ve tedavisini üstlenen Güler, birkaç gün hayvana evinde baktı. Hayvanın iyileşmemesi üzerine Güler, arkadaşıyla kediyi 50 kilometre uzaklıktaki MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Yard. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin, Uzm. Dr. Harun Çınar, veteriner hekimler Betül Şensöz ve Nuri Uysal tarafından kontrol edilen ve röntgeni çekilen kedi tedaviye alındı.



SOKAK HAYVANLARINA ÜCRETSİZ TEDAVİ



Yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi görecek kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Yard. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin, "Kedinin ön tetkiklerini yaptık. Röntgenini çektik. Çenesinde ya da başka bir yerinde hiçbir kırığı yok. Yalnız yeme problemi çektiği için güçsüz ve zayıf düşmüş. Bunun için serum tedavisine başladık. ve bir süre yoğun bakım ünitemizde antibiyotik tedavisi uygulayacağız. Çenesinde oluşan yarayı tedavi edeceğiz. Durumu biraz güç ama kedinin hayata tutunması için bütün tedavilerini uygulayacağız. Soğuk hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarının hayata tutunmaları açısından duyarlı vatandaşlarımıza ihtiyaç var. Buradan tüm duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyorum; üniversitemiz hayvan hastanesinin kapıları her zaman sonuna kadar açık. Hiçbir ücret talep etmeden sokak hayvanlarımızın tedavisini yapıyoruz" diye konuştu.



'DIŞARIDA HAYATTA KALMALARI ÇOK ZOR'



Osman Güler de "Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokakta kalmış ve zor günler geçirmiş kediyi tedavi ettirmek amacıyla MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirdik. Burada uzman doktorlarımız sayesinde tedavi edilecek. Soğuk hava şartlarında hayvanların dışarıda hayatta kalmaları çok zor. Buradan tüm vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.