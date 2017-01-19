Bulgurda Dünya İhracatına Yön Veriyoruz

Türkiye bulgur üretimi ve ihracatının yarısından fazlasını karşılayan Gaziantepli bulgur üreticileri, son yıllarda bulgur tüketimine yönelik artan talebi Suudi Arabistan ve Almanya'da fırsata çevirmeye hazırlanıyor.



Hayat bulduğu Anadolu topraklarında 'Sarı Altın' olarak kabul edilen ve asırlardır sofraların vazgeçilmez besin kaynağı olmayı başaran bulgur, Gaziantepli bulgur üreticileriyle dünya mutfaklarına yelken açmaya hazırlanıyor.



Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB), Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabeti Geliştirme (UR-GE) projesinde bir araya getirdiği Gaziantepli bulgur ve bakliyat üreticileri, Türk bulgurunu alternatif pazarlara taşımak için kolları sıvadı. 2017 yılını ihracatta atılım yılı olarak ilan eden bulgur üreticileri GTB'de düzenlenen 'Bulgur Bakliyat Sektörü İhtiyaç Analizi' kapanış toplantısında yeni hedef pazarları masaya yatırarak istişarelerde bulundular. UR-GE projesinde yer alan bulgur ve bakliyat üreticisi 23 firmanın temsilcisi ile yaptıkları görüşmelerde anket çalışmaları ve detaylı analizlerle sektörün stratejik yol haritasının belirlendiğini kaydeden NAVİ Kurumsal ve Stratejik İş Çözümleri Yöneticisi Dr. Alper Altan, bulgurda hedef ülkelerin Almanya ve Suudi Arabistan olarak ön plana çıktığını ifade etti.



Altan," Hedef pazar analizi çalışmalarımız kapsamında firma beklentilerini göz önünde bulundurarak Türkiye için potansiyel oluşturabilecek hedef ülkeleri puanlama yöntemiyle belirledik. Yapılan puanlama ve analizler neticesinde Almanya ve Suudi Arabistan'ı, bulgur bakliyat sektörü firmalarımız için öncelikli hedef pazar olarak önermekteyiz. ABD, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri 'de yine puanlama da öne çıkan hedef ülkeler arasında yer almakta "dedi.



Bulgur'da Türkiye dünya Birincisi



Bulgur ürün grubunda Türkiye'nin yüzde 72'lik ihracat payı ile dünya pazarını domine ettiğini kaydeden Altan, sektörde toplan dünya ihracatının 241 bin ton seviyelerinde olduğunu belirtti.



2015 yılında 200 bin ton ürün kapasitesi ve 101 milyon dolar ihracat tutarıyla Türkiye'nin sektörde başı çektiğini söyleyen Altan,"Ülkemizi bu sektörde 14 milyon ile Belçika, 8 milyon dolarlık ihracat ile de Amerika Birleşik Devletleri takip etmekte. Sektörün dünya genelinde ihracatı çeşitli etkenlerden dolayı 2015 yılında yüzde 16 oranında düşüş göstermesine rağmen Türkiye yüzde 72'lik ihracat payı ile pazardaki liderliğini sürdürmekte. Öte yandan Belçika ve ABD ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 6'lık paylarla diğer önemli ihracatçı ülkeler arasında yer almakta. Sağlık için değerli bir besin kaynağı olması ve dünya nüfusunun sürekli artış göstermesinden dolayı, bulguru çok önemli bir ihraç ürünü olarak görmekteyiz" diye konuştu.



Bulgur üretiminde Gaziantep'in önemli bir merkez olduğuna işaret eden Altan, tarım kökenli ürünlerin işlenmesinde Türkiye'nin öncü şehirlerinden olan Gaziantep'in, Türkiye bulgur üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşıladığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP