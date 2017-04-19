Bulgaristan'da Yeni Parlamentonun İlk Oturumu

Bulgaristan'da 26 Mart'taki erken seçimin ardından kurulan 44. parlamentonun ilk genel oturumunda başkanlık divanı belirlendi.



Oturum, ulusal marşı ile Avrupa Birliği (AB) marşının okunmasıyla başladı. Ardından milletvekilleri, salonda hazır bulunan Bulgaristan Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit'in huzurunda ve anayasa önünde yemin etti.



Seçilmiş 240 üyeden oluşan, 5 siyasi gücün temsil edildiği parlamentonun başkanlığını, erken genel seçimde en çok oyu alan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden Dimitar Glavçev yapacak.



Glavçev, yaptığı konuşmada, "Bu parlamentoda kilit sözcük 'birlik' olacak." dedi.



Geçici teknokratlar hükümetinin Başbakanı Ognyan Gercikov, oturumu tüm bakanlarıyla izlerken, GERB milletvekili Tzvetan Tzvetanov, liderleri Boyko Borisov'un, Birleşik Vatanseverler (OP) ile sağlam bir koalisyon hükümeti kurarak 4 yıl iktidarda kalmayı istediğini söyledi. Tzvetanov, muhalefetten gelecek aşırı milliyetçi kışkırtmalara izin vermeyeceklerini de vurguladı.



Aşırı milliyetçi OP adına konuşan partinin eş başkanlarından Valeri Simeonov, Türkiye sınırında sığınmacıların kaçak geçişlerine karşı inşa edilen tel örgünün tamamlanmasına verdikleri öneme işaret ederek üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Partisi (HÖH) ve seçimde parlamentoya giremeyen Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) partisi gibi oluşumların Bulgaristan'ın yönetiminde yer almaması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.



Parlamentonun ilk oturumunun ardından milletvekilleri meclis binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Oturum tarihini belirleyen ve çalışmaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ile izleyen Cumhurbaşkanı Rumen Radev de basına yaptığı açıklamada, "Parlamentonun yakında sunacağı yeni hükümetle yapıcı iş birliği yapacağımıza inanıyorum." dedi.



Radev, kısa sürede parlamentoda temsil edilen siyasi güçlerle tek tek görüşeceğini, seçimde en çok oyu alan GERB'e hükümeti kurma görevini vereceğini ve yeni hükümetin mayıs başında göreve başlayacağına inandığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Radev, seçmenlere oy kullanmak üzere Bulgaristan'da seçimden önce 3 ay boyunca sürekli ikamet zorunluluğu gerektiren yasa tasarısına ilişkin olarak da "Parlamento, hükümet ve devlet kurumları, Bulgaristan'ın ulusal güvenliğinin garanti altına alınması açısından nasıl bir devlet olması gerektiğine karar vermeli. Yabancı etkisi altında mı yoksa bu etkinin önüne bariyer koyabilecek yasalara sahip bir bir devlet mi olacağız. İşte büyük mesele bu. Burada söz konusu (yabancı) devletin hangisi olduğu önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.



Bulgaristan Cumhurbaşkanı ayrıca ülkedeki kurumların dış müdahaleye karşı AB'nin kolektif savunma mekanizmalarını kullanması halinde kimin nerede oy kullanacağının hiçbir önem taşımayacağını sözlerine ekledi.



Türkiye'deki halk oylamasına da yorum getiren Radev, her halkın kendi anayasal düzeni ve yönetim tarzını seçme özgürlüğüne sahip olduğunu vurgulayarak "İyi komşuluk ilişkilerindeki en önemli faktör müdahale etmeme prensibidir." dedi.