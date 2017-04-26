Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Mini Dünya Kupası Düzenlendi

Zonguldak'ta, 69 farklı ülkeden 746 uluslararası öğrencinin öğretim gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, uluslararası öğrenciler arasında halı saha futbol turnuvası düzenlendi. 17 Nisan-25 Nisan tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Farabi Kampüsü halı sahası, mini Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yaptı. İlginin oldukça yoğun olduğu turnuvanın ya ilki geçen yıl düzenlenmişti.



BEÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü'nün organize ettiği futbol turnuvasında 8 farklı ülke yer aldı. Turnuvada Azerbaycan, Fas, Türkmenistan, Filistin, Afrika, Afganistan, Suriye ve Yemen ülkeleri öğrenciler tarafından temsil edildi. Bir hafta boyunca oynanan maçlarda, seyircilerin oluşturduğu ambiyans heyecan verici bir atmosfer oluşturdu.



Filistin ve Fas takımlarının oynadığı mini Dünya Kupası finali seyircilere de keyifli anlar yaşattı. Final maçında Fas takımı Filistin takımını yenerek turnuvada şampiyon oldu. Şampiyon olan takıma kupasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu takdim etti. - ZONGULDAK