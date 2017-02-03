Bulanık Belediyesinden Taziye Evlerine Yardım

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi, taziye evlerine malzeme desteğinde bulunuyor.



Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, zor ve acılı günlerinde vatandaşların yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi. Uzan, "Cenaze hizmetlerinde çalışan personelimiz, ilk olarak taziye evlerine giderek cenaze yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunacak. Daha sonra belediye tarafından hazırlanan ve içerisinde çay ve şeker olan taziye paketini cenaze evine teslim edecek. Ardından belediye tarafından yapılan ücretsiz hizmetlerinin dışında başka yardımcı olunabilecek bir şeyin olup olmadığı soracak" dedi. - MUŞ