Bu Oyuncaklar Çevre Dostu

Samsun'da 'Oyuncakçı Dede' olarak bilinen ahşap oyuncak ustası Salih Tok, 10 yıldan beri ekolojik oyuncak yapıyor.



2006 yılında gittiği bir kursta ilk defa ekolojik oyuncakla karşılaşan Salih Tok, ekolojik oyuncak işini yapmaya başladı. Gördüğü kurstan sonra ekolojik oyuncak işine devam eden tek kursiyer olan Tok, Samsun'da 'Oyuncakçı Dede' olarak biliniyor. Tamamen doğal oyuncaklar yapan Tok, yaklaşık 300 çeşit oyuncak yapabiliyor.



Tek isteği Ahşap Organik Müzesi açmak



Ekolojik oyuncak yaptığını dile getiren Tok, oyuncakların çocuklar için sağlıklı olduğunu söyledi. Çocukları mutlu etmeyi sevdiğini vurgulayan Tok, tek isteğinin Ahşap Organik Müzesi açmak olduğunu belirtti. Oyuncakçı Dede'nin zeka ve fiziksel yarar sağlayan birbirinden farklı oyuncaklarından en ilginç olanların başında ses ağacı, kukla ördek, cambaz ve zeka küpü geliyor.



2006 yılında açılan ekolojik oyuncak kursunda bu işi öğrendiğini söyleyen 61 yaşındaki Salih Tok, "Sanayiden emekliyim. Ekolojik oyuncak işini 10 yıl önce gittiğim bir kursta öğrendim. Kurstaki arkadaşlar bu işi devam ettirmedi ama benim çok hoşuma gitti. O günden beri bu işi severek ve çocukları da sevindirmek için yapıyorum. Hemen hemen bütün oyuncak çeşitlerini yapabiliyorum. Yaklaşık 300 çeşit oyuncağım var. Geleneksel oyuncaklar yapıyoruz, yeni çıkan oyuncaklara göre de kendimizi yeniliyoruz. Türkiye'de bilmiyorum ama Samsun'da bu işi tek ben yapıyorum. Yaptığımız ürünleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi illere gönderiyoruz. Ekolojik oyuncak dediğimiz zaman sağlığa zarar vermen sıhhatli oyuncaklar aklımıza geliyor. Ekolojik oyuncaklarda boya olmaması gerekir. Ben boya kullanmıyorum. Kullanılması gereken yerde su bazlı organik boya kullanıyorum. Ekolojik oyuncaklar çocuklar için çok sağlıklı. Doğal oldukları için çocuklara bir zararı yok. Yaptığım işi çok seviyorum. Ömrüm yettiğince bu işi yapmak istiyorum. Tek isteğim Ahşap Organik Müzesi açmak. Çocuklar için böyle bir müzenin çok büyük anlamı olur" dedi. - SAMSUN