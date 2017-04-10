Bruma: İtiraf Etmeliyiz Ki Biz...

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olmasının ardından Portekizli genç yıldız Bruma maç sonu açıklamalarda bulundu.



Oldukça üzgün olduğu gözlenen Bruma'nın maçı hak etmediklerini itiraf etmesi dikkat çekti. Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bruma taraftarları üzdüklerini belirtti.



İşte Bruma'nın o sözleri;



HAK ETMEDİK



"Kesinlikle böyle olmasını istemezdik. Hepimiz inanılmaz üzgünüz, şu anda duygularımızı tarif edemeyiz. İtiraf etmeliyiz ki biz maçı kesinlikle hak etmedik. Oynadığımız futbol sonrası bu tatsız skor ortaya çıktı. Hepimiz çok üzgünüz. Galatasaray büyük bir camia. Böyle bir futbolu hak etmiyor. Taraftarımızı üzdük. Pozisyona da giremedik, kötü de sonuç aldık. Söyleyecek fazla bir şey yok"