Brighton, İngiltere Premier Lig'e Yükseldi

İngiltere Championship Ligi'nin 43. hafta maçında Wigan'ı seyircisi karşısında 2-1 mağlup eden Brighton & Hove Albion büyük zafere ulaştı.



Bitime 3 hafta kala 92 puana ulaşan Brighton & Hove Albion, İngiltere Premier Lig'e yükseldi. 6 Ağustos 2016'da başlayan zorlu maratonda ipi göğüsleyen Brighton, en yakın rakibi Newcastle'ın 7 puan önünde yer alıyor. 3. sıradaki Reading ile puan farkını ise 13'e yükselten Brighton, ilk 2'yi garantilerek bir üst lige yükselen ilk takım oldu.



Takımın forvet oyuncusu Glenn Murray, 42 maç sonunda kaydettiği 22 gol ile en büyük katkıyı gösterirken, onu 15 gol ile Fransız oyuncu Anthony Knockaert takip etti.



Sahada ter döktüğü 40 maçta 13 asist üreten Lewis Carl Dunk, bu sezon takımın en çok gol pası veren oyuncusu konumunda bulunuyor.