Bremen Mızıkacıları Adlı Çocuk Oyunu Miniklerin Beğenisine Sunuluyor

HBB ŞEHİR TİYATROSU'NDAN MİNİKLERE HEM EĞİTİCİ HEM DE ÖĞRETİCİ OYUN

Derlemesi ve yönetmenliğini Şehir Tiyatrosu'nun başarılı sanatçılarından Süheyla Koçak'ın yaptığı 'Bremen Mızıkacıları' adlı çocuk oyununda artık yaşlandıkları için işe yaramadıkları düşüncesiyle sahipleri tarafından evde kovulan eşek, horoz, köpek ve kedinin yolda tanışıp, bir müzik grubu kurma ve bu hayalleriyle, Bremen'e doğru yola çıkmalarıdır. Yolculuk esnasında bir eve giren hırsızları korkutup kaçırarak ev sahiplerine yardım eden dostlarımız, tekrar kendilerini işe yarar hissederek, yeni bir yuva edinme konusu miniklere anlatılacak.

HBB ŞEHİR TİYATROSU EKİBİ, BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE HİTAP EDEN OYUNLARI İL GENELİNDE SAHNELEMEYE DEVAM EDECEK

Hatay'ın her ilçesinde minikleri küçük yaşta bilinçlendirmek ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla muhteşem performans gösteren HBB Şehir Tiyatro ekibinin, eğlenceli ve bilinçli bir ortam için büyükten küçüğe hitap eden oyunlarının il genelinde sahnelemeye devam edileceği belirtildi.