Bozüyük'te Sahte Para Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kiraladıkları araçla piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, dün gece Bozüyük'te iki ayrı iş yerine girerek alış veriş yapma bahanesiyle 100 TL'lik sahte banknotları piyasaya süren dolandırıcılar, üçüncü duraklarında pastahane sahibinin uyanıklığı sayesinde yakayı ele verdiler. İlk iki iş yerinde sahte 100 TL'lik banknotları piyasaya süren dolandırıcılar, üçüncü durakları olan Saraycık caddesi üzerindeki bir pastahaneye geldiler. Burada da alışveriş yapma bahanesiyle iş yeri sahibine 100 TL'lik sahte banknot verdiler. Paranın sahte olduğunu fark eden işyeri sahibi durumu çaktırmadan parayı alarak alışverişi gerçekleştirdi. Hemen ardından ise olayı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine şüphelileri ve kullandıkları aracın plakasını bildirdi. Anında harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 27 ALZ 88 plakalı kiralık araç ile birlikte şüpheli 3 kişiyi kısa sürede yakaladı. Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 17 adet sahte 100 TL'lik banknot ile piyasaya sürülerek karşılığında alınan toplanan 905 TL değerindeki paraya el konuldu. Şüpheliler R.K., A.E. ve K.Ç.A. sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Diğer taraftan şüphelilerin daha önce Bilecik'te de alışveriş bahanesiyle aynı yola başvurdukları iddia edildi. - BİLECİK