Bozüyük'te Dolmuş Şoförlerine İletişim ve Öfke Kontrolü Semineri Verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Minibüsçüler Derneği üyelerine yönelik iletişim ve öfke kontrolü semineri verildi.



Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Tuğba Dutucu tarafından verilen eğitimde minibüs şoförlerine etkili iletişim ve öfke ile başa çıkma konusunda eğitim verildi. Eğitimde sürücülere, yolcularla iletişimin nasıl olması gerektiği, yolculara nasıl davranılması gerektiği, olası tartışmalarda neler yapılabileceği, öfkelerini nasıl kontrol altına alabilecekleri konusunda bilgiler paylaşıldı.



Minibüsçüler Derneği Başkanı Köksal Kacır, dolmuş şoförlerine kişisel gelişim kursları aldırarak Bozüyük halkına daha iyi ve verimli hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi. Özellikle Bozüyük Halk Eğitim Merkezi müdürü Levent Susam ve usta öğretici Tuğba Dutucu'ya kendilerine verdikleri bu hizmetten dolayı teşekkür etti. - BİLECİK