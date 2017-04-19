Bozüyük İlçe Spor Müdürlüğüne Rüştü Yıldırım Atandı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğüne Rüştü Yıldırım atandı.



Yıllardır eğitim camiasının içerisinde yer alan Yıldırım, son 5 yıldır da Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği görevini yürütüyordu. Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü görevine başlayan Yıldırım, sporun olmazsa olmazı olan kulüplerle birlikte ilçedeki spor faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir hale dönüştürerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Rüştü Yıldırım, 1974 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Sivrihisar'da, orta öğrenimini ise Eskişehir'de tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl sınıf öğretmeni olarak Antalya ili Gazipaşa ilçesine atandı. 2003 yılına kadar sınıf öğretmeni olarak çalıştı. 2003-2008 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece İsmet Aktar Endüstri Meslek Lisesinde makine öğretmeni olarak çalıştı.2009 yılında Küçükçekmece Nahit Menteşe Endüstri Meslek Lisesi'ne Müdür Yardımcısı olarak atandı. Aynı yıl iller arası tayin isteyerek Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine Makine öğretmeni olarak atandı. Bilecik Saffet Şeker Çocuk Destek Merkezi'nde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları (İHH) ve spor kulüplerinde aktif faaliyetlere katılmakta olup, 2012 yılından itibaren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği görevini yürütmektedir.2016 yılı Kasım ayında yapılan olağan genel seçimlerde Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup halen bu görevi yürütmektedir. Yıldırım, Federasyon İl Temsilciliği görevinde bulunduğu süre içerisinde Bocce ve Dart sporunun Bilecik ilinde tanıtımı ve yaygınlaşması konusunda ciddi faaliyetler yürüterek ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde etmiş Dart ve Bocce sporcularının yetişmesinde öncülük etti. - BİLECİK