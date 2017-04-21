Bozüyük Belediyesi 23 Nisan Minikler Futsal Şenliği Muhteşem Final ile Sona Erdi

Bozüyük Belediyesi tarafından gençlere spor alışkanlığı edindirmek ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacı ile düzenlenen 23 Nisan Futsal Şenliği düzenlenen kupa töreni ile sona erdi.



Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çeşitli aktivitelerle kutlamak için Bozüyük Belediyesince gerçekleştirilen erkinliklerin sportif ayağını oluşturan 23 Nisan Minikler Futsal Şenliği Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinliklere 9 ilkokul ve 9 ortaokul olmak üzere toplam 18 takım katılırken, kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada minikler gösterdikleri performanslar ile izleyenleri büyüledi ve geleceğin sporcuları yeteneklerini düzenlenen turnuva ile geliştirdi. Turnuvanın son gününde oynanan son maçların ardından kazanan spor ve dostluk olurken katılım gösteren tüm takımlara madalya ve kupaları Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından takdim edildi. Burada konuşan Belediye Başkanı; "Bozüyük Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz bu turnuvada amacımız çocuklarımızı spora alıştırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Geleceğin profesyonellerini yetiştiriyoruz" sloganı ile çıktığımız bu yolda bizlerle birlikte çalışmalarımızda yer alan okul müdürlerimize hocalarımıza ve tabii ki siz değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmasının ardından Başkan Bakıcı ve çocuklar arasında kupa takdimi sırasında eğlenceli diyaloglar yaşanırken, finalde tüm takımların ellerindeki Türk bayraklarını salladıkları anlar görülmeye değerdi. - BİLECİK