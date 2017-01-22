Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde "Anadolu'nun Abdalları (Bozlaklar)" konseri düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Kırşehir mahalli sanatçılarından Tahir Uçar sahne aldı.



Konserin ikinci bölümünde ise yine Kırşehir mahalli sanatçılarından Burhan Ertaş, Vedat Öz, Kenan Çulha, Bayram Doğan ve Musa Çekiç seslendirdikleri türkülerle konuklara unutulmaz anlar yaşattı.



Konser sonunda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanatçılara performanslardan dolayı çiçek hediye ederek teşekkür etti.