Bozkurt'un İfadeleri Bir Sayıklama Halidir"

CİHAN OKUR-MURAT DEMİRCİ - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Referandum'da 'evet' çıkarsa hepinizi denize dökeriz." yönündeki sözlerini eleştirerek, "Bozkurt'un ifadeleri kendinden geçme halidir, bir sayıklama halidir." dedi.



Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkurt'un kullanılan şekildeki siyasi dilin CHP'ye faydası olmayacağını, tavırlarının değişmesi gerektiğini söyledi.





Bu tür ifadelerin sadece Bozkurt'a ilişkin olmadığını, bu ruh halinin, "evet"e karşı öfkeli dilin CHP'nin başka siyasileri tarafından da paylaşıldığını aktaran Bostancı, "Sayın Deniz Baykal, güya yılların tecrübesi var, benzeri mealde birtakım değerlendirmelerde bulunabiliyor. Yine aynı şekilde Mecliste anayasa görüşmeleri sırasında her zaman kendisini saygın bir insan gördüğümüz, esasen bugün de o çizgide olacağına inandığımız, yapısı, karakteri tavrı itibarıyla, Faik Öztrak'ın da buna benzer bir değerlendirmesi olmuştur. 'Evet'e karşı CHP'nin Hasan Tahsin'in ilk kurşunu gibi karşı çıkacaklarını, işte Yunan işgaline karşı nasıl direndilerse aynı şekilde direneceklerini ifade eden beyanlarını duyduğumda çok şaşırmıştım. Bu sadece sayın Bozkurt'a ilişkin bir ifade tarzı değil. CHP'deki kimi kesimlerin bir ruh halini ifade ediyor. 'Gerginlik olmasın daha fazla pozitif dil kullanalım' dedikten sonra üstüne böyle bir cila çekmek herhalde CHP'nin olumlu dilden ne anladığına ilişkin bir gösterge olmalı." ifadelerini kullandı.



"Bu dilin CHP tabanında da karşılığı yok"



Bozkut'un ifadelerinin hiçbir şekilde makul görülebilecek ifadeler olmadığını vurgulayan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Mecliste de kendisi ile çeşitli konuşmaları dolayısıyla karşılıklı değerlendirmelerimiz olmuş ve oradaki profili itibarıyla daha medeni ve insani bir çizgi takdim eden Sayın Bozkurt'un 'evet' çıkarsa Samsun'dan başlayıp Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara ve bütün bu evetçileri denize dökeceklerine ilişkin öyle bir anlam içerisindeki ifadeleri kendinden geçme halidir, bir sayıklama halidir. Eminim ki bu dilin Cumhuriyet Halk Partisinin tabanında da karşılığı yok. Anadolu'yu dolaşsınlar, insanların arasına girsinler. Herkes çok medeni şekilde 16 Nisan'da 'evet' diyecekse 'evet', 'hayır' diyecekse 'hayır', o çerçevede birbirine karşı saygıyı her zaman muhafaza ederek siyasi çalışma yürütüyor."



Bostancı, halk oylaması sürecinde vatandaşlar gibi siyasilerin de saygılı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ama kendinden geçmiş, haddini aşan bu tür ifadeler sadece sadece 'evet' verenlere karşı değil, 'hayır' diyecek CHP'nin son derece saygın tabanındaki seçmenlere karşı da bir saygısızlıktır. Bunu yapanlar bunun bedelini öderler, halk bunun bedelini ödetir. Bu insanları demokratik zeminde siyasi rekabetin ötesinde böylesine hasım ve düşman gibi gösteren dili şiddetle reddediyorum. Eminim ki bütün siyasi partiler de onların tabanların yer alan çok çeşitli seçmenler, sağduyu sahibi insanlar hepsi reddetmekte, bunu utanç verici beyanlar olarak görmektedir." diye konuştu.