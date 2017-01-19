Bozdağ: "Bu Düzenleme Cumhurbaşkanına Siyasi Sorumluluğu İlk Defa Getiriyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin tamamına yargı yolunu açıyor. Bu düzenleme Cumhurbaşkanına siyasi sorumluluğu ilk defa getiriyor" dedi.



İstinaf Mahkemelerinin Değerlendirme Toplantısına katılan Adalet Bakanı Bozdağ, Anayasa teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şuan da Cumhurbaşkanının yaptığı işlemlerin hepsinin yargı denetimine kapalı olduğunu kaydeden Bozdağ, "Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin tamamına yargı yolunu açıyor. Cumhurbaşkanının her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine açılıyor. Anayasamızın 105. maddesine göre, Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu yoktur. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden dolayı Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Bu düzenleme Cumhurbaşkanına siyasi sorumluluğu ilk defa getiriyor. Soru sormak suretiyle meclisin denetim yolları var, bu işletilecek. Gündem dışı konuşmalar var, bu yolla siyasi denetim, yasama denetimi yoluyla yerine getirilmiş olacak. Genel görüşme açılarak burada denetim yapılacak. Meclisin yasama denetimi yaparken bir siyasi denetimde yaptığının altını çizmemiz gerekiyor. Halkın doğrudan bir siyasal denetimi olacak. Bu son derece önemli, büyük bir değişikliktir. Cumhurbaşkanının bugün vatana ihanet dışında cezai açıdan suçlandırılması mümkün değildir. Pratiğe baktığımız zaman, Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet suçu ile suçlandırılabilir. Yeni düzenlemede, Cumhurbaşkanı yine vatana ihanet ile suçlandırılabilecektir. Bugün 600 milletvekilinin olduğu bir yerde Cumhurbaşkanı 400 milletvekili ile suçlandırılabilecek. Bu suçlamada karar almayı daha kolaylaştıracaktır. İşlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı parlamentonun belli şartlar altında Cumhurbaşkanını suçlamasının önü açılıyor. Bugün ki düzenlemede, Cumhurbaşkanı vatana ihanetten suçlandı ve ceza aldı. Ne olacak belli değil. Mahkeme ne kadar sürecek belli değil. Bu yeni düzenlemede mahkemenin ne kadar süreceğine bir sınır koyuyor. Ceza aldığı zaman Cumhurbaşkanlığının da düşeceği Anayasada açıkça yazıyor. Bu, son derece önemli bir adımdır. Burada tek adamlık, diktatörlük olabilir mi?" diye konuştu.



HSYK'nın üye oluşumu ve çalışma sistemi ile ilgili de bilgi veren Bozdağ, "Yeni düzenleme ile 22 üye sayısı 13'e inmektedir. 3 daire var, 2'ye inmektedir. Üyelerin dağılımı; 3 Yargıtay, 1 Danıştay, 7 parlamento tarafından seçilecek olanlar ve 4 Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek olanlardır. Bu çok eleştiri alıyor muhalefet tarafından. Cumhurbaşkanının yetkileri arttırılıyor, parlamentoda da çoğunluğu var, orayı da seçecek, kendi de atayacak ve dolayısıyla yargı tek kişiye bağlanmış olacak. Bu çok kocaman bir yalandır. Cumhurbaşkanı yetkileri arttırılmıyor. Şuanda da 4 kişi seçiyor. Parlamentonun 3'te 2 çoğunluk ile üye seçmesi öngörülüyor. Bu, 367 milletvekili ile üye seçilecek. AK Parti'nin milletvekili sayısı 316. Hadi diyelim biz MHP ile anlaştık. 2'si beraber 356 yapıyor. Parlamentodaki en az 3 partinin anlaşması ile ancak HSYK'ya üye seçilecektir. Bir partinin üye seçme imkanı yoktur" açıklamasında bulundu. - ANKARA