Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 610 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 608 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 803 milyon 520 bin 340 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 584 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar 640 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|33.803.520.340
|T. GARANTI BANKASI
|31.584.000.000
|AKBANK
|30.640.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|23.174.845.500
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|22.974.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|22.264.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|18.363.636.000
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|18.340.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|17.967.577.600
|EREGLI DEMIR CELIK
|16.870.000.000
|FINANSBANK
|14.899.500.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|14.669.952.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|14.649.565.240
|ARCELIK
|13.514.564.100
|ASELSAN
|12.990.000.000
|DENIZBANK A.S.
|12.568.019.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|11.970.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|11.537.500.000
|EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
|11.286.000.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|11.013.157.891