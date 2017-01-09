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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 610 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 610 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 608 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 803 milyon 520 bin 340 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 584 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar 640 milyon lira ile Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 33.803.520.340
T. GARANTI BANKASI 31.584.000.000
AKBANK 30.640.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 23.174.845.500
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.974.000.000
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 22.264.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.363.636.000
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.340.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.967.577.600
EREGLI DEMIR CELIK 16.870.000.000
FINANSBANK 14.899.500.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.669.952.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.649.565.240
ARCELIK 13.514.564.100
ASELSAN 12.990.000.000
DENIZBANK A.S. 12.568.019.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.970.000.000
T HALK BANKASI A.S. 11.537.500.000
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.286.000.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.013.157.891

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