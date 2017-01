Borsa İstanbul Hizmet Binaları Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bugün kendisine inanan, güvenen ve bunun için risk almaya hazır yatırımcılara, iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacının olduğunu belirterek, "Geçenlerde yine söyledim. Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın, kendinize güvenin, ülkeye güvenin. Bu ülkede istikrar var, bu ülkede güven var. Bu iki sihirli kavramı asla ihmal etmeyin. Ama şimdi ben bir şey daha söylüyorum. Diyorum ki risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez." dedi.



Erdoğan, Borsa I·stanbul 143. Kurulus¸ Yıl Do¨nu¨mu¨ Programı ve yeni hizmet binalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, özellikle ABD ve AB gibi büyük ekonomilere olan ihracatın tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi.



Ülkenin ihracat rakamlarındaki sorunun en önemli sebeplerini, "dünya genelinde ürün fiyatlarında yaşanan düşüş", "Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki çatışma ortamları" ve "parite etkisi" şeklinde sıralayan Erdoğan, "Hiçbiri de bizim elimizde olmayan bu sorunlar olmasaydı, Türkiye'nin ihracatı yine çok yüksek artış oranlarına ulaşacaktı." diye konuştu.



Nice zorlu imtihanı başarıyla geride bırakan Türkiye ekonomisinin, çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları da atlatacağına yürekten inandığını vurgulayan Erdoğan, her sıkıntıda olduğu gibi ekonomideki sorunları da savunmada kalarak değil, hücum pozisyonuna geçerek aşabileceklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu konudaki yol haritamız 2023 hedeflerimizdir. İhracatta daralma mı yaşıyoruz, hemen karşı atağa geçip yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni pazarlama yöntemleriyle katma değeri yüksek ürünlere yönelerek, bir trilyon dolarlık dış ticaret hedefimize kilitlenmeliyiz. Büyümede sorunlar mı baş gösterdi hemen üretimi artırıp, teknolojimizi güçlendirip, yatırımları teşvik edip dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Turizmde tekleme mi var, hemen yeni destinasyonlar, yeni pazarlar, yeni yöntemlerle turizm gelirlerimizi 100 milyar dolara taşımanın çarelerini aramalıyız."



"Bizim için reel ekonomi bu noktada çok çok önemli"



Erdoğan, 2013 hedeflerinden uzaklaşmaları, bu vizyonu kaybetmeleri, kısır döngüye girmeleri halinde önlerindeki engelleri zaten aşamayacaklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ekonomiyi sadece finans araçlarından ibaret görenler, meseleye kısa vadeli bakanlardır. Bu anlayışı bir defa değiştirmemiz lazım. Salt finans değil, bizim için reel ekonomi bu noktada çok çok önemli. Zaten dikkat ederseniz, salt finans sektörüyle uğraşanların öbür tarafta reel ekonomiyle ilişkilerinin hatta zaman zaman iktidarımızdan önce elindeki o finans imkanlarını kalkıp o reel sektördeki attığı adımlara kullananlar hem ülkeyi batırdılar hem kendilerini batırdılar. Ekonomi insandır, insana dair her şeydir. Hamdolsun bizim insanımız şu anda dimdik ayaktadır. Dünyada başka hiçbir toplumun gösteremeyeceği bir kahramanlık örneğiyle ülkesine, demokrasine, özgürlüğüne sahip çıkan bu millet, yeni destanlar yazmaya daima hazırdır."



Omurga sağlam olduktan sonra ufak tefek yaraların, incinmelerin kendilerini yollarından alıkoyamayacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bugün kendisine inanan ve güvenen, bunun için de risk almaya hazır yatırımcılara, iş adamlarına ve girişimcilere ihtiyacının olduğunu söyledi.



"Risk almadıktan sonra bu iş yürümez"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçenlerde "Bu işi geciktirmeyin" dediğini anımsatarak, "Yatırımlarınızı yapın, kendinize güvenin, ülkeye güvenin. Bu ülkede istikrar var, bu ülkede güven var. Bu iki sihirli kavramı asla ihmal etmeyin. Ama şimdi ben bir şey daha söylüyorum, diyorum ki risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Benim ekonomi tahsilinde hocalardan öğrendiğim; 'Ekonomi risktir.' derlerdi. Ama bir siyasetçi olarak ben 40 yıllık siyasi yaşamımda siyasetin de hep risk olduğuna inanmışımdır. Buna ben bir şey daha ilave ediyorum. O da nedir? Hayat risktir. 'Hayır' diyemezsiniz. Nerede ne zaman gideceğimiz belli mi, nasıl gideceğimiz belli mi? Değil. Hiç ummadığınız anda ummadığınız olaylarda ölümle de baş başa kalırsınız, hastalıklarla da baş başa kalabilirsiniz."



Millet ve devletin, ülkenin bu zor günlerinde yanında olan, kendisine destek veren, fedakarlık yapan hiç kimseyi unutmayacağını dile getiren Erdoğan, bunun parayla pulla ölçülemeyecek kadar büyük bir vefa duygusu olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Ülkesini ve milletini seven, bu topraklara karşı sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye davet ediyorum. Yatırımlarımızı, siparişlerimizi, istihdamımızı, üretimimizi, ticaretimizi artırmak için ne gerekiyorsa yapıp, ekonomi çarklarının işleyişine ivme kazandırmalıyız. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi yeniden artmaya başladı. Yeni yatırımlar için sürekli ziyaretimize gelip bizlerle 'Ne gibi adımlar atacağız?', bunu konuşanları görüyoruz. Bakın şu anda Sayın Başbakanımız da açıkladı. Dün de biliyorsunuz bu açıklamalar yapıldı. 2 milyon dolarlık bir yatırımla ülkemize giren veya burada 2 milyon doları getiren ki vatandaşlık imkanını alabilecek. Bunlar önemli adımlar. Bunun da riski var. Niçin? Buna karşı çıkanların olduğunu da sizler biliyorsunuz ama bizim derdimiz başka. Niye? İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, şimdi buna yeni bir anlayış getiriyorum, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışıyla ülkemizi merkeze alarak burada toparlayalım, bu adımı atmamız lazım."



(Sürecek)