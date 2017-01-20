Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı. Endeks 766,83 puanlık yükselişle 83 bin 67 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi de 0,35 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,93’lük yükselişle tamamladı.
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı.
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