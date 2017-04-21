Bolu Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Bolu Konulu Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" devam ediyor.



Bolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkı beste yarışması düzenlendiği ifade edilerek, 23 Nisan'da sonuçlanacak yarışma için geri sayım sürerken, gerçeğini aratmayan provaların devam ettiği kaydedildi.



Bolu çocuk şarkılarının repertuvarını hazırlamak için açılan yarışmaya her biri çocukların gözünden olan ve Bolu'yu anlatan pop, hip-hop, funk gibi farklı türlerden 34 eserin katıldığı belirtildi.



Danışman jüride yer alan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Prof. Dr. Uğur Alpagut ve Prof. Dr. Suna Çelik, asli jüride yer alan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak, Prof. Dr. Dolunay Akgül Barış, Prof. Dr. Ali Sevgi, Doç. Dr. Erdal Tuğcular ve Öğretim Görevlisi Pınar Çelik Gökay'ın eserleri teknik açıdan değerlendirerek 34 eserden 10'unun finale kaldığı ifade edildi.



Yarışma sonunda birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin üçüncüye ise 2 bin lira, diğer eserlerin sahiplerine ise 500'er lira ödül verileceği kaydedildi.