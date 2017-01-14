Bölge Hastanesi'nden Dicle Elektrik'e Teşekkür Ziyareti

Batman Bölge Hastanesi yöneticileri, gerçekleştirdikleri yatırımlar ile hastanenin enerji sorununu kökten çözen Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü'ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Faruk İşlek'i makamında ziyaret eden hastane yöneticileri, hastalar ve hasta yakınları adına tüm şirket çalışanlarına teşekkürlerini iletti.



Dicle Elektrik tarafından kısa süre önce Gültepe ve Çamlıtepe mahallelerinde yapılan yatırım ile elektrik enerjisi ile ilgili yaşanan tüm sorunların çözümü için, mevcudun dışında alternatif bir yeraltı hattı çekilmişti. Yeni yapılan hat sayesinde hastanenin enerji sorunu kökten çözülmüştü.



Hastane Müdürü İdris Yıldırım, İdari Mali İşler Müdürü Rıdvan Sevgili, Hastane Müdür yardımcıları A. Kerim Demir, Murat yardımcı ve Mehmet Altun ile Mühendis İhsan Demir, İl Müdürü İşlek'i ziyaretleri sırasında enerji konusunda daha önce yaşadıkları sorunların sona erdiğini belirtti. Ziyarette konuşan Yıldırım, hastanelerinin Batman dışında bölge illerine de hitap ettiğini, bu nedenle elektrik enerjisinin kesintisiz olmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, hastane yönetiminin yanı sıra hasta ve hasta yakınları adına da teşekkür ettiklerini kaydetti.



"Amacımız Hizmet"



Dicle Elektrik dağıtım İl Müdürü Faruk İşlek ise, tek gayelerinin Batman'a en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Hastanenin yaşadığı enerji sıkıntısını gidermek için Gültepe ve Çamlıtepe mahallelerini de rahatlatan yer altı hattını kısa sürede tamamlayarak devreye aldıklarını kaydeden İşlek, kayıt dışı elektrik kullanımı, israf ve aşırı yüklenme nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını, buna rağmen müşterilerinin mağdur olmaması için 7/24 aralıksız çalıştıklarını söyledi. İl Müdürü Faruk İşlek, hastane yönetimine gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür etti. - BATMAN