Bodrum'da Çocukların Günü

Bodrum ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.



Muğla İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü "23 Nisan'da çocuklar ve jandarma el ele hep birlikte tatile" projesi kapsamında, 51'i ortaokul, 20'si ise Aile Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde kalan toplam 71 çocuk Bodrum'a tatile geldi.



Rexene Resort Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleşen projede, çocuklar tatillerinin ilk gününde oyunlarla gönüllerince eğlendi.



Sahilde spor ve yürüyüş yapıp ayaklarını denize sokan çocuklara, jandarma görevlileri ve velileri eşlik etti.



Bodrum Göztepe Futbol Okulu'nun, tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan Tepesi'nde düzenlediği şenlikte ise uçurtma uçuran çocuklar, ip atlayıp bilye oynadı. Çocuklardan bazıları, yaşadıkları çevrede kentleşmeden dolayı istedikleri gibi oynama imkanı bulamadıklarını söyledi.



Futbol okulunun sorumlusu Emrak Çatak, sokaklarda çocukların oyun oynamasının zorlaştığını belirterek, çocuklara yaşayamadıklarını yaşatmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Etkinliğe katılıp çocuklarına eşlik eden veliler, gönüllerince eğlendi.



İlçede çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen şenliklerden biri, Ortakent Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Şenlikte, müzik eşliğinde dans eden çocuklar çeşitli gösteriler sundu. Ebeveynler de çocuklarını izleyerek hoşça vakit geçirdi.



Nurol Kültür Merkezi'nde, tiyatro şenliği adıyla düzenlenen etkinlikte, farklı okullardan öğrenciler sahne aldı. Beş ayrı tiyatro gösterisini kapsayan organizasyonda, çocuklar oyunculuk yetenekleri ile beğeni topladı.