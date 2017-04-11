Bitlis'te 65 Bin Fidan Dağıtıldı

Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, çiftçilere 65 bin meyve fidanı dağıttı.



Bitlis Arı Yetiştiriciler Birliği'nde düzenlenen fidan dağıtım törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, fidanların temin edilmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün büyük çaba gösterdiğini söyledi.



Vali Çınar, "Fide dağıtım işinin büyük bir kısmı buradaki arkadaşlarımızın gayretleri sonucu meydana gelmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekibine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak ise, bu projede ortak bir çalışma kültürünün, yardımlaşmanın ve istişarenin bir ürünü ve bir numunesini gördüklerini belirtti.



Asak, "Bu proje kapsamında 65 bin fideyi, il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuru yapan çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştireceğiz. Burada müdürlüğümüzün, İl Özel İdare ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Erzurum Bölge İdaresi'nin ortak çalışması ve kaynak aktarma neticesinde fidanlarımızı aldık. Bugün burada fidanlarımızı dağıtacağız." diye konuştu.



Ardından Vali Çınar, tarım müdürlüklerine fidan desteği için başvuran çiftçilere, fidanları dağıttı.



Törene, Vali yardımcıları Murat Kütük ve Kamil Güzel, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.