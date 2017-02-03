Bisiklet Antrenör Kursuna 72 Kişi Katıldı

Bisiklet Federasyonun 2017 faaliyet programında yer alan bisiklet antrenör kursu, İzmit Belediyesi'nde yapıldı.



Türkiye'nin farklı illerinde 16'sı kadın, 56'sı da erkek olmak üzere toplam 72 kişinin katıldığı kurs 7 gün sürdü. Kursta katılımcılara spor anatomisi, spor beslenmesi, spor fizyolojisi, ölçme değerlendirme, öğretim yöntemleri, ilk yardım, genel antrenman bilgisi, spor ve organizasyon, sporcu sağlığı, beceri öğrenimi, yetenek seçimi ve ilkeleri ile oyun kuralları ve teknik taktik konularında ders verildi. 120 saatlik eğitim ve sınavlardan sonra başarılı olanların bisiklet antrenörü belgesi almaya hak kazanacakları kaydedildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Eğitmeni ve Sağlık Bakanlığı Bisiklet Koordinatörü Salih Yalızat tarafından kurs sonunda verilen semineri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da takip etti.



Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "2009 yılında belediye başkan adaylığı dönemimde İzmit'i bisiklet şehri yapacağımızı, bisiklet yolları yapacağımızı, akıllı bisikletleri getireceğimizi söylemiştim. Bu sözlerimin önemini bazı kişiler anlayamamış olacak ki, bizi çok eleştirmişlerdi. Belediye Başkanı olduktan sonra söz verdiğim bisiklet projelerini bir bir hayata geçirmeye başladık ve hepsini de yaptık. Halen 7'den 70'ye kadar herkese bisiklet eğitimleri veriyoruz, bisiklet yolları yapıyoruz. 40 binden fazla bisiklet verdik ve vermeye devam ediyoruz, Trafik kanununa bisiklet ile ilgili bir madde eklenmesi ve trafik bilincini geliştirmemiz lazım. Bisikleti milli bir olay olarak görüyorum. Milli bir spor olarak hep ön planda olmalıdır" şeklinde konuştu. - KOCAELİ