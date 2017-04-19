Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birliklerde yaşananlara ilişkin iddianamede ifadesine yer verilen şüpheli eski üsteğmen Mustafa Fidan, Ankara I·l Emniyet Müdürlügˆü önüne geldiklerinde eski yarbay Ejder Yıldırım'ın araç komutanlarına, "Birazdan hava kuvvetleri burayı bombalayacak, sonra bu binaya girecegˆiz." dedigˆini öne sürdü.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar şüphelilerin savunmalarına yansıdı.



Şüphelilerden eski üsteğmen Mustafa Fidan, iddianamede yer alan savunmasında, olay günü nöbetçi subay oldugˆunu, akşam 21.00'de alarm verildiğini ve ardından da eski yarbay Ejder Yıldırım'ın çağırması üzerine yanına gittiğini ifade etti.



Yıldırım'ın kendisine, "Askerler tam teçhizatlı olarak içtima yapsınlar, araçlar 3 numaralı nizamiye önünde yol durumu alsınlar." şeklinde emirler verdigˆini aktaran Fidan, terör saldırısı olduğu gerekçesiyle saat 22.30 sularında birlikten teçhizatlı olarak araçlarla dışarı çıktıklarını beyan etti.



Kendisinin birlikten çıkan en son aracın komutanı oldugˆunu, araçtakilerin nereye gidildiğinden haberdar olmadıklarını iddia eden şüpheli Fidan, eski Üstegˆmen Ümit Acar'ın kendisini telefonla arayarak, "teröristlerin sivil araçlarıyla yola barikat kurabilecekleri, böyle bir durumda araçların ezerek geçilmesi" yönünde emir verdigˆini anlattı.



Ankara I·l Emniyet Müdürlügˆü önüne geldiklerinde eski Yarbay Yıldırım'ın araçtan inerek birileriyle konus¸tugˆunu ve aracına tekrar geldigˆinde herkese ates¸ emri vererek ates¸ etmeye bas¸ladıgˆını, kendisi ve araçtakilerin bu emre uymadıgˆını ifade eden Fidan, Yıldırım'ın araç komutanlarını as¸agˆıya çagˆırarak, "Burası Ankara I·l Emniyet Müdürlügˆü. Birazdan hava kuvvetleri burayı bombalayacak, sonra bu binaya girecegˆiz." dedigˆini öne sürdü.



Fidan, yaşananların terör saldırısı olduğundan s¸üphelenmesi üzerine görüştüğü eski binbaşı Mustafa Çınaruygan'ın ise kendisine, "Askerin polisi vur emri var, emrin geregˆini yapın." dediğini belirtti.



Bunun ardından eski Üstegˆmen Ali Görmez'in araçlarına binerek komutayı devraldıgˆını kaydeden Fidan, Görmez'in kendilerine, "Emniyeti Fetullahçılar basmıs¸, müdahale edecegˆiz." dedigˆini, bunun üzerine Ankara I·l Emniyet binasının nizamiyesinden Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ile giris¸ yaptıklarını, Ali Görmez'in aracın dıs¸ına çıktıgˆı esnada vurularak ZPT'nin içine düs¸tügˆünü, ilerleyen zamanda şüphelilerden Yıldırım'ın da kolundan yaralandığını kaydetti.



Yaşanan olayların ardından askerlere herhangi bir emir vermeden bölgeden ayrıldıgˆını savunan Fidan, polislere durumu anlatarak teslim oldugˆunu beyan etti.



Şüphelilerden Ömer I·şler ise iddianamedeki beyanında, Fidan'ın uçaksavarla ates¸ emri verdigˆini öne sürdü.