İstanbul'un festival, konser ve kültür etkinliklerinin yeni merkezi UNIQ Hall, 13 Ocak akşamını "Biraderler Cabaret" ile neşelendirecek!



Özlenen kabareler UNIQ Hall ile geri dönüyor! Tiyatro oyuncuları Arda Aydın, Tuğrul Arsever ve Mert Yavuzcan, orkestra şefi Orçun Tekelioğlu eşliğinde "Biraderler Cabaret"i sunuyor. Hem geçmiş hem günümüz şarkılarının bir karmasını çok değişik yorumlarla ve tamamen teatral halde sunulacağı, her anında keyifli bir zaman vaat eden kabare 21 Ekim'den itibaren her Cuma akşamı 20.30'da UNIQ Hall Lounge'da izlenebilecek.



Arda Aydın



İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunu, yönetmen, oyun yazarı, şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Tiyatro sahnelerinde 30'dan fazla oyunda oynadığı rollerle pek çok ödül sahibi.



Tuğrul Arsever



İstanbul Şehir Tiyatroları oyucusu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunu. Birçok şarkı yarışmasında ödül sahibi. Televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı ve devam ediyor.



Mert Yavuzcan



İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Oynadığı oyunlarla pek çok ödülün sahibi. Aynı zamanda dizi ve uluslararası sinema oyuncusu.