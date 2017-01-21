AtölyeCut Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bir Evlilikten Sahneler", ocak ayında Bisahne'de...
Yazan: Ingmar Bergman
Uyarlayan: Serap Matyaş
Oyuncular: Serap Matyaş, Uğur Biçer
Fotoğraf-Afiş: Mehmet Çakıcı
Yöneten: Umut Burçin Gülseçgin
Işık: Polat Niloğlu
Müzik: Serkan Emre Çiftçi
Asistanlar: Murat İnan, Melisa Vardal, Egesu Özkara
55 dk / Tek Perde
Kadın ve erkek ilişkilerini irdeleyen bir evlilikten sahneler oyununda çiftlerin kendilerine ve çevrelerine dair verdikleri varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatan Ingmar Bergman filminden uyarlanmış tiyatro oyunudur.
Kaynak: Etkinlik.io