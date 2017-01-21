AtölyeCut Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bir Evlilikten Sahneler", ocak ayında Bisahne'de...



Yazan: Ingmar Bergman



Uyarlayan: Serap Matyaş



Oyuncular: Serap Matyaş, Uğur Biçer



Fotoğraf-Afiş: Mehmet Çakıcı



Yöneten: Umut Burçin Gülseçgin



Işık: Polat Niloğlu



Müzik: Serkan Emre Çiftçi



Asistanlar: Murat İnan, Melisa Vardal, Egesu Özkara



55 dk / Tek Perde



Kadın ve erkek ilişkilerini irdeleyen bir evlilikten sahneler oyununda çiftlerin kendilerine ve çevrelerine dair verdikleri varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatan Ingmar Bergman filminden uyarlanmış tiyatro oyunudur.