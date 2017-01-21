Bir Evlilikten Sahneler

AtölyeCut Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bir Evlilikten Sahneler", ocak ayında Bisahne'de.

Bir Evlilikten Sahneler

AtölyeCut Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bir Evlilikten Sahneler", ocak ayında Bisahne'de...

Yazan: Ingmar Bergman

Uyarlayan: Serap Matyaş

Oyuncular: Serap Matyaş, Uğur Biçer

Fotoğraf-Afiş: Mehmet Çakıcı

Yöneten: Umut Burçin Gülseçgin

Işık: Polat Niloğlu

Müzik: Serkan Emre Çiftçi

Asistanlar: Murat İnan, Melisa Vardal, Egesu Özkara

55 dk / Tek Perde

Kadın ve erkek ilişkilerini irdeleyen bir evlilikten sahneler oyununda çiftlerin kendilerine ve çevrelerine dair verdikleri varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatan Ingmar Bergman filminden uyarlanmış tiyatro oyunudur.

Kaynak: Etkinlik.io

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