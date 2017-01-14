Bir şizofrenin iç dünyasının anlatıldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununu bir de Metin Zakoğlu yorumuyla izlemek için Ankara Kentpark AVM Moral Sahnesi'nde yerinizi alın.



Metin Zakoğlu'ndan Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri'ne daha önce denenmemiş çağdaş bir yorum.



Sen, birbirinin tekrarı, en fazla izlediği bir önceki oyunun daha yeni kopyasını mı izlemek istersin yoksa benim hiç bugüne kadar denenmemiş, izlenmemiş, başka bir örneği daha olmayan Gogol yorumum olan "Bir Delinin Hatıra Defterini mi" Ertan Gösteri Merkezi'ni belirli günler günlüğünü gelenlere okumak için kiralayan Kahramanımız ve onu izlemeye gelen oyun seyircileri ile kurduğu interaktif ilişki... Önce kendi gibi gerçek sandığın kişinin, aslında bir şizofren kimlik olması seyirci ile kurulan düğümün belki de ilk çözüm noktası olur, sorular sorar kendini Aksantin İvanaviç Poprişçin sanan kişi, sorduğu sorulara verdiği cevaplar işin gittikçe bir çıkmaza doğru gittiğinin belirtisidir aslında... Sonra önde oturan bir beyefendiyi, soylu bölüm başkanı, arkalarda oturan bir hanımefendiyi aşık olduğu kız Sofya, yan masada öylece tuhaf tuhaf bakan kişiyi, bölüm başkanı,şüphelendiği başka bir genci müdür sanmaya başlamaya başlar ve belki de işte o Zaman oyun başlar! Başlayan bir oyun mu, bu alanda kim oyuncu kim seyirci, kim deli kim akıllı en gerçek bir şekilde birbirine karışır... Sen de karışmak istersen bu karmaşaya İstanbul ve Ankara biletleri için hemen web sitesini aç ve biletini al, korkma bu bir oyun değil."



Yazan: N. Gogol / M. Zakoğlu



Yöneten-uyarlayan-oynayan: Metin Zakoğlu