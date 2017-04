OYUNUN AMACI: "Turunç'un Bahçesi" isimli oyunumuz; çocukların özgüven kazanmaları, yeteneklerini keşfedebilmeleri ve üretebiliyor



olmaları üzerine tasarlanmıştır. Oyun her çocuğun eşsiz birer yetenek olduğunu anlatırken, dostluk, dürüstlük, hayal kurma temalarını işler. Gerçek olanla hayal olanı ayırmanın üstünde durur. Çocukların günümüzde çok sık rastlanan "can sıkıntısı" problemini "oyun oynamaya "üretime" dönüştürmenin yollarını gösterirken çocukları kendi potansiyeline merak duymaya teşvik eder.



OYUNUN KONUSU: Öz güven, yetenek ve dostluk.



OYUNUN ÖZETİ: Kardeş olan Toprak'la İnci'nin evlerinde canları sıkılmaktadır. İnci ve sınıf arkadaşı olan Efe'nin masal yazma ödevini hep birlikte yapmaya karar verirler. Kukla kursuna giden Toprak'ın konuyla ilgili harika bir fikri vardır. Toprak kuklalarını çıkarınca işler daha heyecanlı, eğlenceli bir hale dönüşür ve birden kendi yazdıkları masalın içinde bulurlar kendilerini.



Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Yazan: Bihter Gülgeç Saka





Yöneten: Emre Saka





Müzik: Neylan Özgüle, Ahmet Ayaz Yılmaz, İlkay Dinsever





Oyuncular: Bihter Gülgeç Saka, Emre Saka, Merve Bağdatlı, Abdullah Semercioğlu





Web Sitesi: http://www.tiyatrogulgec.com





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : CKM B Salonu



Mekan Adresi : Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. No: 11



Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Bir Çocuk Masalı Turunç'un Bahçesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır