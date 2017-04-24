Bingöl'de Kaçak Kazı İddiası

Bingöl'ün Genç ilçesinde, Urartu dönemine ait tarihi eserleri bulmak için bir tarlada kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesine bağlı Alaattin köyü yakınlarında define aramak maksadıyla kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda, bir tarlada Urartu dönemine ait tarihi eserleri bulmaya çalışan 5 kişinin kaçak kazı yaptıkları sıra gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, kaçak kazıda kullanılan dedektör, kroki, kazma, kürek ele geçirildiği kaydedildi.



Açıklamada, şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı ve Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.