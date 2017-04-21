Bin Yılın Mirası 7
Sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç'ın üstlendiği İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu "Bin Yılın Mirası 7" konseri, 21 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor.
Sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç'ın üstlendiği İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu "Bin Yılın Mirası 7" konseri, 21 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor.
Sanat Yönetmeni: Murat Salim Tokaç
1. Bölüm: Ahmet Avni Konuk'un Dilkerşide Klasik Takımı
2. Bölüm: Konuk Solist - Ahmet Özhan
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Haliç KM Sadabad Salonu
Mekan Adresi : Eski Karaağaç Cad.
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Bin Yılın Mirası 7
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io