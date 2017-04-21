Bin Yılın Mirası 7

Sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç'ın üstlendiği İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu "Bin Yılın Mirası 7" konseri, 21 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor.

Bin Yılın Mirası 7

Sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç'ın üstlendiği İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu "Bin Yılın Mirası 7" konseri, 21 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor.

Sanat Yönetmeni: Murat Salim Tokaç

1. Bölüm: Ahmet Avni Konuk'un Dilkerşide Klasik Takımı

2. Bölüm: Konuk Solist - Ahmet Özhan

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Haliç KM Sadabad Salonu

Mekan Adresi : Eski Karaağaç Cad.

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Bin Yılın Mirası 7

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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