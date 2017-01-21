Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, sahasında Girne Üniversitesi’ni 75-60 mağlup etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, sahasında Girne Üniversitesi'ni 75-60 mağlup etti.

Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Sertan Kırklar xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Kerem Yılmaz xx

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams xxx 23, Tuğçe İnöntepe xx 6, Aysu Keskin xx 2, Gardner xxx 10, Nazlı Bircan Gökdemir xx 2, Marina Bas xxx 19, Grinsven xx 13

Başantrenör: Ömer Buharalı

Girne Üniversitesi: Williams xx 13, Simay Karaman xx 4, Özge Yavaş x 5, Knezevıc xx 11, Krıvacevıc xx 13, Betül Erkoyuncu x 5, Merve Aydın x 3, Gajic x 6

Başantrenör: Aydın Uğuz

1. Periyot: 16-19 (Tosyalı Toyo Osmaniye aleyhine)

Devre: 35-28 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)

3. Periyot: 67-42 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine) - OSMANİYE

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