Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, sahasında Girne Üniversitesi'ni 75-60 mağlup etti.
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Sertan Kırklar xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Kerem Yılmaz xx
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams xxx 23, Tuğçe İnöntepe xx 6, Aysu Keskin xx 2, Gardner xxx 10, Nazlı Bircan Gökdemir xx 2, Marina Bas xxx 19, Grinsven xx 13
Başantrenör: Ömer Buharalı
Girne Üniversitesi: Williams xx 13, Simay Karaman xx 4, Özge Yavaş x 5, Knezevıc xx 11, Krıvacevıc xx 13, Betül Erkoyuncu x 5, Merve Aydın x 3, Gajic x 6
Başantrenör: Aydın Uğuz
1. Periyot: 16-19 (Tosyalı Toyo Osmaniye aleyhine)
Devre: 35-28 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)
3. Periyot: 67-42 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine) - OSMANİYE
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, sahasında Girne Üniversitesi’ni 75-60 mağlup etti.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, sahasında Girne Üniversitesi'ni 75-60 mağlup etti.
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