Bilim Komitesi ve DSİ Heyeti, Hasankeyf'in Sorunlarını Dinledi

Ilısu Projesi Bilim Komitesi üyeleri, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ve teknik personellerden den oluşan 30 kişilik heyet, Hasankeyf'in sorunlarını dinledi.



Heyet, İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Bayüven'i makamında ziyaret ettikten sonra konferans salonuna geçerek Hasankeyf'in sorunları hakkında toplantı yapıldı. Kaymakamı Baygüven, Hasankeyf yerleşim alanında devam eden kamu yatırımları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra sorunlarını içeren bir raporu Bilim Komitesine sundu. - BATMAN