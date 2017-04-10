Bilecik'te Kalplerini Korumak İçin Pedal Çevirdiler

Bilecik'te kalplerini korumak için pedal çevirdiler

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz:

"Günde 30 dakika bisiklete binerek, kalp ve damar sağlığımızı koruyabiliriz"



BİLECİK - Bilecik Belediyesi, Türk Kalp Vakfı ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde; Kalp Sağılığı Günü etkinlikleri kapsamında "Pedallarımız Kalplerimiz İçin Dönüyor" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında "Bisiklete Bin Kalbini Korum" sloganıyla düzenlenen "Pedallarımız Kalplerimiz İçin Dönüyor" adlı etkinlik ile bisikletin ve sağlıklı yaşamın kalp sağlığındaki yerine dikkat çekildi ve bu anlamda farkındalık oluşturuldu. Kent merkezi ve Ertuğrulgazi mahallesini kapsayan toplam 6 kilometrelik rota; Cumhuriyet Meydanı'nda başlayarak, Atatürk Bulvarı, Yediler Kavşağı, Stadyum, Otogar arasında devam edip, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

"Günde 30 dakika bisiklete binerek, kalp ve damar sağlığımızı koruyabiliriz"

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz gerçekleştirilen etkinlik hakkında verdiği bilgide; "Türkiye Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, Bilecik Belediyesi ve Türk Kalp Vakfı işbirliğinde kalbimizin sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdik. Günde 30 dakika bisiklete binerek, kalp ve damar sağlığımızı koruyabiliriz. Bilecik'te de bu etkinlik kapsamında gençler ve çocuklarımız ile birlikte etkinliğimiz kapsamında 6 kilometrelik rotayı bisiklet ile gerçekleştirdik. Çeşitli ikramlarımız ve hediyelerimiz oldu. Bu güzel etkinliğe katkılarından dolayı özellikle Bilecik Belediyesine ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklere katılmanın gerekli olduğunu vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlara yönelik kültürel ve sosyal aktivitelere katılarak, destek verdiklerini belirterek, emeği geçen paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplamında 6 kilometrelik rota çerçevesinde pedallar kalpler için döndü.