Bilecik Osb 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı.



Yoklamanın alınması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının katip üyeliğini Pelin Arslan ve Faruk Çömlekçi yaparken, divan başkanlığını ise Kemal Ergal yaptı.





Toplantıda, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın isteğiyle 1. Organize Sanayi Bölgesi ile Polis Evi arasında bulunan yaklaşık 40 bin metrekarelik alanın Adliye ve Emniyet Müdürlüğü gibi diğer kamu yatırımlarında kullanılması ve alanın başka bir gayrimenkul ile takas edilmesi üzerine hazine adına devri görüşüldü.





Basına kapalı olarak devam eden toplantıda gerçekleştirilen gizli oylamada 23 hayır, 4 evet ve 1 çekimser oy çıkması sonucu alanın hazine adına devri talebi reddedildi.