Bilecik'in İl Oluşunun 93. Yıl Dönümü

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'in il oluşunun 93. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yağcı, mesajında, Bilecik'in tarih boyunca birçok medeniyeti ağırlamış, zengin coğrafyası ve iklimiyle her zaman yaşanabilir ve tercih edilen bir şehir olduğunu belirtti.



Bilecik'in, klasik dönemde Eskişehir ve çevresinden oluşan Sultanönü sancağının bir kazası durumunda bulunduğunu hatırlatan Yağcı, tarihsel şu bilgileri paylaştı:



"Kaza merkezi olan Bilecik, erken dönem kayıtlarında 'Nahiye-i Bilecik' ifadesine rastlanılmaktadır. Tanzimat'tan sonra muhassaslıkların kurulması üzerine Hüdavendigar vilayetinin Eskişehir muhassaslığına bağlı bir kaza oldu. 1840 yılında ise Bilecik muhassalığı lağvedilerek Eskişehir'e ilhak edildi. 1842'den sonra yapılan bir düzenleme ile sancak yönetimi il kez 'Kaymakam' unvanlı yöneticilere bırakıldıktan sonra Hüdavendigar eyaletine bağlı 'Bilecik Kaymakamlığı' olarak adlandırıldığı görülmektedir. Fakat 1847 tarihinde, sancak merkezi olan Eskişehir'in bağlı kazaların ortasında olmaması ve bu durumun zorluklara sebebiyet vermesi nedeniyle sancak merkezi Bilecik'e taşındı. 1858 yılında yapılan düzenleme ile Hüdavendigar eyaletine bağlı bir sancak statüsü kazandırıldı."



Ertuğrul sancağı altında yeni kurulan bu idari yapının merkez kazasının da Bilecik olduğunu anımsatan Yağcı, şunları kaydetti:



"25 Ağustos 1885'te Bilecik, Söğüt, İnegöl ve Yenişehir kazalarının Bursa sancağından ayrılması ve Bilecik merkez olmak üzere 'Ertuğrul' adıyla üçüncü sınıf bir mutasarrıflık teşkil edilmesi padişaha arz edildi. 30 Ağustos 1885 tarihli iradeyle Osmanlı Devletinin kurulduğu yer olması ve Ertuğrul Gazi'nin burada metfun bulunması nedeniyle Bilecik'in mutasarrıflığa dönüştürülmesi ve bu mutasarrıflığa Ertuğrul Gazi'nin adının verilmesi uygun görüldü. 1907-1908 yıllarında Ertuğrul sancağının merkezi olan Bilecik'in 76 bin 899 nüfusu vardı. 5 nahiyesi ve 193 köyü bulunuyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu ad ile vilayet oldu ise de 1924'de vilayetin adı 'Bilecik' olarak çevrilmiş ve günümüze kadar da herhangi bir isim değişikliğine gidilmedi."