Bigadiç'te, "Bu Vatan Bizim" Temalı Şiir ve Müzik Dinletisi

Bigadiç Belediyesi tarafından, "'Bu Vatan Bizim" temalı şiir ve müzik dinletisi sunuldu.



5. Yıl Eti Holding Toplantı Salonu'nda, Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun talimatıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Karesi Kent Tiyatrosu, 15 Temmuz şehitleri ve vatan uğruna canlarını veren tüm şehitler için "Bu Vatan Bizim" temalı şiir ve müzik dinletisi sundu.



Ayrıca, 21 demokrasi şehidinin fotoğrafları tüm şehitlere ithafen, sahne üzerinde bir tabloya asıldı.



Avcu, buradaki konuşmasında, "Karesi Kent Tiyatrosu'nun düzenlediği bu güzel etkinlikte başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur bey olmak üzere, Karesi Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.