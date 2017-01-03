Beyoğlu'ndan 6 Tır Daha Halepliler İçin Yola Çıktı

GEÇTİĞİMİZ hafta 5 TIR dolusu yardım malzemesi gönderen Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde; Türkiye Diyanet Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Market Vakfı işbirliğiyle toplanan 6 TIR yardım malzemesi daha Kasımpaşa sahilinden Halep'e uğurlandı.



Beyoğlu'nda yaşayan Suriyeli ailelerin de katıldığı törende bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yaptığı konuşmada belediye olarak Halep'e yapılan bütün yardım kampanyalarının içinde yer aldıklarını söyleyerek,"Böyle büyük bir kampanyaya müftülüğümüzle birlikte el uzattık. Bugün de 6 tane tırı nitelikli güzel malzemeyi gönderiyoruz. İnşallah hedefini bulacak. Güzel bir organizasyon oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Tırların Halep'e yiyecek, giyecek, temizlik malzemesi ve battaniye götürdüğü öğrenildi.



- İstanbul