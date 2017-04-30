Beykozlu Eski Komandolar Çanakkale'ye Uğurlandı

Beykozlu eski komandolar Çanakkale şehitliğini ziyaret için yola çıktı.



Askerliğini mavi bereli olarak yapan 50 yaşının üzerindeki Beykozlular, Çanakkale şehitliğini ziyaret için yola çıktı. Beykoz Belediyesi Hizmet Binasının önünden 23.30'da hareket eden otobüsle 30 eski komando eski günleri yad etti. Kayseri Hava İndirme Tugayı eski askerlerinin öncülüğünde gerçekleşen Çanakkale ziyareti öncesi belediye binasını bahçesinde toplanan mavi bereliler, askerliklerini hatırladı. Komandolar içtima yaparak emekli Binbaşı Erdoğan Demir'e selam durdu.



Beykozlu Eski komandolar, 2016 yılında Kayseri Komando Tugayından izne çıkan askerleri taşıyan otobüse bombalı araçla saldırı düzenlediğinde şehitleri anmak için Kayseri'ye de gitmişlerdi. Her organizasyonda bir araya gelen eski komandolar, bu tür faaliyetlerin Türkiye genelinde yayılmasını istediklerini dile getirdi.



Emekli Binbaşı Erdoğan Demir, "Ne zaman Hava İndirme Tugayını veya komandoları, şehitlerimizi ilgilendiren bir durum olduğunda organizasyonlarımızla orada oluyoruz. Örneğin kışın 15 şehidimizin olduğu Kayseri'deydik. Değişik zamanlarda sosyal amaçlı bir araya geliyoruz. Ama bugün, yarın gerçekleştireceğimiz 'Çanakkale Şehitlerimizi ziyaret' amacı ile buradayız. Yarın sabahın erken saatlerine şehitlik alanında olacağız. ve orada gün boyu bize sağlanmış olan rehberimizle beraber Çanakkale Şehitlik alanını gezeceğiz ve şehitlerimizi anacağız" dedi. - İSTANBUL